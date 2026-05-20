Wir spielen Forza Horizon 6 heute bei GR Live

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Gestern war der offizielle Starttermin für Forza Horizon 6, alles nachdem das Projekt Ende letzter Woche im 'Early Access'-Zustand für Premium-Edition-Besitzer verfügbar war – eine Entscheidung, die offenbar für Playground Games äußerst vorteilhaft war.

Da das neueste Kapitel der größeren Serie nun auf PC und Xbox Series X/S erschienen ist, werden wir Forza Horizon 6 zum Star des heutigen GR Live-Streams machen, bei dem ich das Spiel von der üblichen Zeit um 16:00 BST/17:00 MESZ auf der GR Live-Startseite moderiere und durchspiele.

Vielleicht haben Sie unsere breite Übersicht über Forza Horizon 6 bemerkt, daher wird dies nicht die erste Stunde des Spiels sein, da wir wahrscheinlich stattdessen online gehen und gegen andere Rennfahrer weltweit antreten werden. Wenn das spannend klingt, vergessen Sie nicht, heute Nachmittag einzuschalten.