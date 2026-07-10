Wir spielen Flask heute bei GR Live

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Von mysteriösen Portalen aus sind Goblins in Flask in unsere Fantasiewelt eingedrungen. Nur die Alchemisten sind bereit, sich der Bedrohung entgegenzustellen, die durch die Portale vordringt, und ihre schicken Türme in die Brüche zu treiben. Da die Atmosphäre des Koboldreichs giftig ist, verlassen sich Alchemisten darauf, dass ihre Homunkuli die meiste Drecksarbeit für sie erledigen.

Das ist das seltsame und wunderbare Setup für Flask, einen neuen Roguelite Autobattler, der vieles von dem, was wir am Genre wissen und lieben, mit einem knallharten Kunststil verbindet, um etwas so Geschmackvolles zu erschaffen, wie wir uns die Tränke unserer Homunkuli vorstellen. Es gibt derzeit nur die Demo, aber da sie alle spielbaren Charaktere bietet und die Möglichkeit besteht, Durchläufe vollständig abzuschließen, fühlt es sich eher wie ein Vorgeschmack auf das Gesamterlebnis an als nur ein kleiner Teil davon, der bereit ist, um das Interesse zu halten.

Wir werden sehen, wie weit wir in Flask bei der heutigen GR Live gehen können, die wie immer ab 16:00 BST/17:00 CEST gestreamt wird und auf der GR Live-Homepage oder auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten zu finden ist.