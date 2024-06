Wir spielen Final Fantasy XIV auf dem heutigen GR Live

HQ

In der heutigen GR Live kehren wir zu Eorza zurück, um Final Fantasy XIV noch einmal zu öffnen. Wir werden tief in das MMO eintauchen, und langjährige oder wiederkehrende Fans, die sehen wollen, was sich geändert hat, sollten einschalten.

Während wir auf die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Dawntrail-Erweiterung warten, werden wir in diesem speziellen 2-stündigen Stream alles erkunden, was Final Fantasy XIV im Vorfeld zu bieten hat. Es beginnt zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ und läuft bis 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ. Wie immer können Sie über die GR Live-Homepage teilnehmen.

Wir werden auch am 14. Juni einen weiteren, ähnlichen Stream machen, also haltet die Augen offen für mehr Final Fantasy XIV.