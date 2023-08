Wir spielen F1 Manager 2023 auf dem heutigen GR Live

HQ

Gestern war das weltweite Veröffentlichungsdatum für den nächsten Teil der Frontier Developments' F1 Manager-Reihe. Das Spiel, das die Spieler in die Rolle eines F1-Teamchefs versetzen soll, nimmt Ihnen die Herausforderung, tatsächlich ein F1-Auto zu fahren, und fordert Sie stattdessen heraus, eine hervorragende Rennstrategie zu entwickeln, die richtigen Leute einzustellen, die Autoentwicklung in die richtige Richtung zu lenken und so weiter.

Jetzt, da das Spiel da ist, werden wir uns F1 Manager 2023 auf der heutigen GR Live ansehen, wo ich ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ die Eröffnungsstunde des Titels moderieren und versuchen werde, sie durchzuspielen, alles auf der GR Live-Homepage.

Bis es losgeht, lest auch unsere Gedanken zu F1 Manager 2023 in unserer Rezension hier.