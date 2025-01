Wir spielen Eternal Strands auf dem heutigen GR Live Breath of the Wild trifft auf Shadow of the Colossus? Zählen Sie uns dazu!

HQ Yellow Brick Games - ein neues Studio, das sich aus RPG- und Gaming-Veteranen zusammensetzt - steht kurz vor der Veröffentlichung seines Debüttitels Eternal Strands. Das Spiel wird offiziell am 28. Januar veröffentlicht und kann gestreamt werden, und so werden wir heute eine Stunde lang in das Spiel eintauchen. Unseren Eternal Strands Stream findet ihr auf der GR Live Homepage, oder auf unseren YouTube- und Twitch-Kanälen. Los geht es zur gewohnten Zeit um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ. Eternal Strands kombiniert eine weitläufige Fantasy-Welt mit beeindruckender physikbasierter Magie sowie vielen massiven Kreaturen, gegen die wir kämpfen können. Wenn Sie das Spiel selbst spielen möchten, steht Ihnen jetzt auch eine kostenlose Demo zur Verfügung.