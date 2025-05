Wir spielen Elden Ring: Nightreign auf dem heutigen GR Live

HQ

Während es gestern Abend veröffentlicht wurde, markiert der heutige Tag das offizielle Veröffentlichungsdatum von Elden Ring: Nightreign. Das Roguelike-Spin-off von FromSoftware, das auf dem herausragenden RPG von 2022 basiert, wurde von vielen Fans mit Spannung erwartet, und wir sehen bereits, dass eine große Anzahl von Spielern zu dem Spiel auf Steam strömt.

Wir werden uns im Laufe des Tages der Masse der Spieler anschließen, die die Lords of Night besiegen wollen, wenn wir Elden Ring: Nightreign auf GR Live in Angriff nehmen. Wie immer könnt ihr über unsere YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten sowie über unsere eigene GR Live-Homepage an unserem Stream teilnehmen.

Wir beginnen den Stream ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, also schaltet ein. In der Zwischenzeit könnt ihr unsere vollständigen Gedanken zu Elden Ring: Nightreign hier in unserem Testbericht lesen.

Elden Ring: Nightreign ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.