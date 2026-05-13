Wir spielen Directive 8020 heute bei GR Live

HQ

Nachdem wir Little Nightmares 3 Ende 2025 gesehen haben, widmen wir heute Nachmittag einen GR-Live-Stream einem von Supermassive entwickelten Videospiel. Ja, wir kehren in die Welt von The Dark Pictures zurück, um das nächste Kapitel der größeren Geschichte zu erleben, ein isolierteres und eigenständigeres Sci-Fi-Abenteuer namens Directive 8020.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 CEST werde ich die erste Stunde von Directive 8020 – alles auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen frühen Blick auf das neu erschienene Horrorspiel zu sehen, und für mehr zu Directive 8020 lesen Sie unbedingt unsere vollständige Rezension des Titels, um unsere vollständige Analyse des weiteren Erlebnisses zu erhalten. Oh, und falls du dich fragst, woher der Name The Dark Pictures vom Titel des Spiels stammt, schau hierher, um mehr zu lesen.