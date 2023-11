Wir spielen die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III auf der heutigen GR Live

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III ist jetzt da. Oder zumindest teilweise. Jeder, der das Spiel gekauft hat, kann ab sofort in den Story-Modus springen, um zu sehen, wie Captain Price und die Task Force 141 daran arbeiten, die Bemühungen des Kriegsverbrechers Makarov zu stoppen. Wenn Sie Actiongeschichten mit großem Budget mögen, sollten Sie sich das natürlich nicht entgehen lassen.

Aus diesem Grund werde ich ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ die Eröffnungsstunde der Handlung von Call of Duty: Modern Warfare III auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

Schaut auf jeden Fall vorbei, um die Action zu sehen, während sie sich entfaltet, und schaut euch auch den Trailer unten an, um einen Eindruck davon zu bekommen, was die Kampagne bieten wird. Modern Warfare III wird am 10. November 2023 als vollständiges Spiel mit Multiplayer und Zombies veröffentlicht.