Wir spielen Denshattack! heute bei GR Live

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Heute ist der Tag, an dem wir endlich Zugwaggons umdrehen, tricken und schleifen können, um eine anime-inspirierte Version eines dystopischen Tokios zu drehen. Ja, der Tag ist gekommen, an dem Undercoders Denshattack! starten, und um diesen Anlass zu feiern, werden wir das spektakuläre und actiongeladene Indie-Projekt über GR Live anschauen.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ werde ich die erste Stunde von Denshattack! – alles auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen. Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf das Geschehen zu bekommen, das im Einklang mit dem Spiel stattfindet, das weltweit verfügbar wird.