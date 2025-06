Wir spielen Death Stranding 2: On the Beach auf dem heutigen GR Live

HQ

Es ist der große Tag für Hideo Kojima und PlayStation 5-Fans, denn Death Stranding 2: On the Beach ist jetzt da. Das erwartete Spiel, das sich zu einem der bisher am besten bewerteten Spiele des Jahres entwickelt hat, ist jetzt auf PS5-Konsolen verfügbar, und da dies der Fall ist, werden wir den Titel zum Thema des heutigen GR Live -Streams machen, um seine Ankunft zu feiern.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich die Eröffnungsstunde von Death Stranding 2: On the Beach moderieren und durchspielen, alles auf der GR Live-Homepage. Schaut auf jeden Fall vorbei, um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, warum dieses Projekt von den Kritikern so gelobt wurde.

Und wenn du es noch nicht getan hast, lies unbedingt unsere vollständige Rezension von Death Stranding 2: On the Beach.