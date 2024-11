Wir spielen Deadlock auf dem heutigen GR Live

HQ

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und nur wenige Neuerscheinungen in unserem Kalender stehen, kann es ein Kopfzerbrechen sein, wenn wir darüber nachdenken, was wir auf GR Live spielen sollen. Als jemand, der bereits viele Stunden in Valves neuen MOBA/Helden-Shooter Deadlock investiert hat, kann ich jedoch nicht anders, als ein bisschen mehr spielen zu wollen.

Aus diesem Grund wird das heutige GR Live das Early-Access-Spiel live sowohl auf der GR Live-Homepage als auch auf unseren Twitch- und YouTube-Seiten zeigen. Wir werden ein paar Matches spielen, wenn ihr also Deadlock noch nicht selbst gesehen habt, schaut vorbei und schnuppert euch den Shooter an, der Steam mit Sicherheit überwältigen wird, sobald er richtig veröffentlicht ist. Wir beginnen zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ.

Derzeit ist die einzige Möglichkeit, Zugang zum Spiel zu erhalten, die Einladung von Steam, aber zu diesem Zeitpunkt wurden so viele Leute eingeladen, dass das Spiel auf Twitch immer beliebter wird und jeden Tag Zehntausende von Spielern hat.