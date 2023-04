Wir spielen Curse of the Sea Rats auf dem heutigen GR Live

HQ

Vor kurzem hat der Entwickler Petoons Studio sein neuestes handanimiertes Abenteuerspiel auf den Markt gebracht. Dieser Titel, der als Curse of the Sea Rats bekannt ist, versetzt die Spieler in die Lage eines von vier Gefangenen des britischen Empire, die von einer Piratenhexe in Ratten verwandelt wurden, und um ihre menschliche Form wiederzuerlangen, müssen sie dieselbe Hexe finden und fangen, die sie verflucht hat.

Als "Ratoidvania" betrachtet, werden wir diesen Plattform-Adventure-Titel auf der heutigen GR Live spielen, wo unsere eigene Rebeca die erste Stunde des Spiels moderieren und spielen wird.

Schaut auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei, um Rebeca ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ in Aktion zu sehen, und bis wir beginnen, sollten Sie sich auch Curse of the Sea Rats" target="_blank">unsere Rezension von Curse of the Sea Rats hier ansehen.