Wir spielen Cocoon auf der heutigen GR Live

HQ

Kurz vor dem Wochenende hat der Däne Geometric Interactive sein neuestes Indie-Projekt gestartet. In diesem Spiel mit dem Namen Cocoon reisen die Spieler durch Welten innerhalb von Welten, um ein komplexes kosmisches Rätsel zu lösen.

Vor der Veröffentlichung des Spiels am 29. September haben wir unsere Rezension zu Cocoon veröffentlicht und ihm eine sehr hohe Punktzahl gegeben, also lest sie unbedingt, um mehr über das Spiel zu erfahren und was es so besonders macht.

Zusätzlich zur Rezension könnt ihr uns auch auf der GR Live-Homepage besuchen, um zu sehen, wie unsere eigene Rebeca von der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ in die Eröffnungsstunde des Spiels eintaucht. Verpassen Sie nicht die Action, während sie sich entfaltet.