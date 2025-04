Wir spielen Clair Obscur: Expedition 33 auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir wurden bereits mit einer Vielzahl wirklich beeindruckender Spiele im Jahr 2025 verwöhnt, wobei Kingdom Come: Deliverance II und Monster Hunter: Wilds im Februar mit sehr hohen 80er-Bewertungen auf Metacritic das Feld anführten. In letzter Zeit wurden diese beiden von einer Reihe anderer unglaublicher Projekte besiegt und überwältigt, sei es Split Fiction, Blue Prince oder sogar das gefeierte Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive. Das Spiel hat auf der Plattform eine Punktzahl von 92 erreicht, was es zu einem der am höchsten bewerteten Spiele aller Zeiten und bisher zu einem Spitzenreiter für 2025 macht.

Während wir in unserer Rezension auch die Brillanz von Clair Obscur bescheinigen, werden wir das Spiel heute auf die Probe stellen, indem wir im Rahmen unseres GR Live -Angebots in die erste Stunde des Spiels springen. Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich Gastgeber sein und mein Abenteuer in diesem herausragenden Spiel auf der GR Live-Homepage beginnen.

Schaut unbedingt vorbei, um zu sehen, warum ihr euch ab heute auch Clair Obscur auf PC, PS5 und Xbox Series X/S ansehen solltet, sogar über euer Game Pass -Abonnement.