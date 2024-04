Wir spielen Children of the Sun auf dem heutigen GR Live

HQ

Children of the Sun kam Anfang dieser Woche an. Wir hatten die Gelegenheit, das Spiel durchzuspielen und einige tiefergehende Gedanken über unsere Zeit mit dem Spiel in unserem Testbericht zu teilen, den ihr hier in voller Länge finden könnt.

Aber im Anschluss daran werden wir auch die Eröffnungsstunde von Children of the Sun am heutigen GR Live durchspielen, wo unsere eigene Rebeca ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ moderieren wird.

Schauen Sie auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei, um die Action zu verfolgen.