Wir spielen Capes auf dem heutigen GR Live

Superhelden-Fans sind wahrscheinlich bereits in Scharen zu Spitfire Interactive s rundenbasiertem Strategietitel Capes gekommen, der am 29. Mai auf PC und Konsolen debütierte. Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, selbst in das Spiel einzutauchen, zeigen wir Ihnen die Eröffnungsstunde von Capes in der neuesten Folge von GR Live.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca einen Teil des Spiels auf der GR Live-Homepage hosten und durchspielen.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um ein bisschen Capes zu erleben und zu sehen, ob es sich lohnt, es auszuprobieren, und vergessen Sie auch nicht, unsere Rezension für zusätzliche Details und Analysen zu lesen.