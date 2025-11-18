Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Call of Duty: Black Ops 7

Wir spielen Call of Duty: Black Ops 7 heute bei GR Live

Begleiten Sie uns, wenn wir in das neueste Kapitel der Shooter-Reihe einsteigen.

HQ

Es war kein besonders guter Start für Call of Duty: Black Ops 7, da das neueste Kapitel der Shooter-Reihe mit einer prägnanteren Fanfare erschien, die nur ein Bruchteil von Black Ops 6 war, zumindest wenn man sich Steam Zahlen anschaut. Ebenso war der kritische Konsens rund um das Spiel uneinheitlich, auch von uns, da wir die Kampagne als Enttäuschung empfanden und der Mehrspielermodus seltsam eingestellt, mit Zombies Gedanken in Kürze.

Da das Eröffnungswochenende nun hinter dem Spiel liegt, tauchen wir in Black Ops 7 in der heutigen GR Live ein, wo ich das Spiel moderiere und eine Stunde lang spiele, alles auf der GR Live-Homepage, beginnend ab der üblichen Zeit 16:00 GMT/17:00 MEZ. Schaut unbedingt vorbei, um ein intensives Multiplayer -Chaos zu erleben.

Call of Duty: Black Ops 7

Ähnliche Texte

0
Call of Duty: Black Ops 7 (Einzelspieler)Score

Call of Duty: Black Ops 7 (Einzelspieler)
KRITIK. Von Petter Hegevall

Call of Duty war noch nie schlechter als dieses Jahr, und es fühlt sich an, als ob Treyarch aufgehört hätte, sich dafür zu interessieren. Willkommen auf schwebenden Inseln, Geisterschiffen, mutierten außerirdischen Spinnen und der schlechtesten Gegner-KI aller Zeiten.



Lädt nächsten Inhalt