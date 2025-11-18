Wir spielen Call of Duty: Black Ops 7 heute bei GR Live

HQ

Es war kein besonders guter Start für Call of Duty: Black Ops 7, da das neueste Kapitel der Shooter-Reihe mit einer prägnanteren Fanfare erschien, die nur ein Bruchteil von Black Ops 6 war, zumindest wenn man sich Steam Zahlen anschaut. Ebenso war der kritische Konsens rund um das Spiel uneinheitlich, auch von uns, da wir die Kampagne als Enttäuschung empfanden und der Mehrspielermodus seltsam eingestellt, mit Zombies Gedanken in Kürze.

Da das Eröffnungswochenende nun hinter dem Spiel liegt