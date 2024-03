Wir spielen Bulwark: Falconeer Chronicles auf dem heutigen GR Live

HQ

Gestern haben wir unsere begeisterte Rezension über das neueste Werk des Solo-Entwicklers Tomas Sala, Bulwark: Falconeer Chronicles, veröffentlicht. Obwohl das Spiel in Salas The Falconeer -Universum spielt, unterscheidet es sich sehr, sehr von dem vorherigen Spiel, da es darum geht, eine Vielzahl von Städten und Dörfern in dieser fantastischen Welt zu simulieren, zu vergrößern und zu verwalten.

Um das Spiel in Aktion zu sehen, wird unsere Rebeca heute ab 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ die Eröffnungsstunde von Bulwark: Falconeer Chronicles auf der GR Live-Homepage moderieren und sich ansehen.

Schaut auf jeden Fall vorbei, um zu sehen, ob dieses Städtebauspiel eines ist, dem ihr am kommenden langen Wochenende etwas Zeit widmen solltet.