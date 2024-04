Wir spielen Botany Manor auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir setzen die StreamsGR Live dieser Woche fort und widmen uns dem reizvollen und entspannenden Puzzlespiel Balloon Studios, Botany Manor. In diesem charmanten Titel müssen die Spieler während des Hochsommers in einem wunderschönen Herrenhaus in den Hügeln von Somerset Probleme lösen, die auf der Flora basieren.

Um dieses Spiel in Aktion zu sehen, solltet ihr unbedingt zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage vorbeischauen, um unsere eigene Rebeca zu finden, die ihre Fähigkeiten beim Lösen von Rätseln unter Beweis stellt.

Und bis wir live gehen, solltet ihr auch unsere Rezension zu Botany Manor hier lesen, um unsere Gedanken zum Spiel zu lesen.