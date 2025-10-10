Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Battlefield 6

Wir spielen Battlefield 6 auf dem heutigen GR Live

Begleiten Sie uns, wenn wir in den mit Spannung erwarteten Shooter eintauchen, um seine große Ankunft zu feiern.

HQ

Für viele Fans von Action-Shootern ist es der große Tag, denn Battlefield 6 feiert seine große Ankunft auf PC, PS5 und Xbox Series X/S. Jetzt, da das erwartete Spiel da ist und für alle zum Spielen verfügbar ist, werden wir Battlefield 6 in den Mittelpunkt des heutigen GR Live -Streams stellen, in dem ich eine Stunde lang Multiplayer-Action moderieren und durchspielen werde.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ könnt ihr das Geschehen auf der GR Live-Homepage verfolgen.

Und wenn Sie mehr über Battlefield 6 erfahren möchten, verpassen Sie nicht unseren vollständigen Testbericht des Spiels, in dem wir über das mittelmäßige Campaign, das hervorragende Multiplayer und das hohe Potenzial Portal sprechen, und das alles in viel größerer Tiefe.

Battlefield 6

Ähnliche Texte

0
Battlefield 6 Score

Battlefield 6

KRITIK. Von Ben Lyons

Es ist an der Zeit, unsere Gedanken zum neuesten Kapitel der Serie in einem Rückblick zusammenzufassen, in dem wir uns die Kampagne, den Mehrspielermodus und das Portal als Ganzes ansehen.



Lädt nächsten Inhalt