Wir spielen Atomfall auf dem heutigen GR Live

Wenn Sie ein Brite sind, kennen Sie wahrscheinlich den Lake District als das, was Zeitungen so bereitwillig als "Staycation" bezeichnen, aber wir sind bereit zu wetten, dass Sie noch nie in der Version der Lake District Rebellion waren, die sie für Atomfall geschaffen hat.

Versteckt im tiefen Norden Englands befindet sich ein verstrahltes Durcheinander, das als Zone bekannt ist. Bevölkert von Druiden, Gesetzlosen und Killerrobotern der 1950er Jahre, mischt Atomfall die fügsame britische Landschaft mit Gefahren hinter jeder Ecke, und wir werden es heute in GR Live spielen.

Wenn ihr vor der offiziellen Veröffentlichung nächste Woche einen kleinen Vorgeschmack auf das Gameplay werfen wollt, könnt ihr uns ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ auf unseren Twitch-, YouTube- und Facebook-Seiten sowie auf der GR Live-Homepage besuchen.