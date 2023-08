Wir spielen Atlas Fallen auf dem heutigen GR Live

Der Titel von Deck 13 erscheint nächste Woche und es sieht so aus, als hätten sie sich bereits dafür entschieden, uns bei der Veröffentlichung mit ihrer Bewegungsmechanik aufzumuntern: Surfen.

Atlas Fallen hat die Entwicklung abgeschlossen und ist bereit für die Veröffentlichung

am 4. Juli 2023 um 19:26 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Die Entwickler von Lords of the Fallen und The Surge werden eines der größten Spiele im August veröffentlichen.