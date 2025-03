Wir spielen Assassin's Creed Shadows auf dem heutigen GR Live

HQ

Während ihr bis morgen, den 20. März, warten müsst, um am Shinobi/Samurai-Spaß in Ubisofts Assassin's Creed Shadows teilnehmen zu können, bekommen wir im Rahmen des heutigen GR Live -Streams einen frühen Einblick in die Action.

Beginnend zur üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 CET werde ich eine Stunde lang Shadows moderieren und durchspielen, in der ich als Yasuke Bedrohungen niederstrecken und als Naoe heimlich Ziele ausschalten werde. Schaut auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei (oder besucht unsere Twitch-, YouTube- oder Facebook-Kanäle ), um einen ersten Vorgeschmack darauf zu bekommen, was das Spiel für die Fans bereithält.

Bis dieser Stream startet, vergesst nicht, unsere Rezension von Assassin's Creed Shadows zu lesen oder sie unten im Videoformat anzusehen.