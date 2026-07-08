Wir spielen Assassin's Creed: Black Flag Resynced heute auf GR Live

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Die Zeit ist endlich gekommen, dass Assassin's Creed: Black Flag Resynced ankommt. Sehr, sehr bald können wir Ihnen in einer speziellen Rezension von unserer Zeit mit dem Spiel berichten, und morgen können Sie das zurückkehrende Abenteuer von Edward Kenway selbst auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erleben, wenn der vollständige Start zu diesen Zeiten stattfindet.

Aber wir tauchen heute Nachmittag auch etwas früh in das Spiel ein, da wir Black Flag Resynced zum Thema des heutigen GR Live-Streams machen, bei dem ich ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ die erste Stunde des Spiels auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen werde.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen frühen Vorgeschmack auf das erwartete Remake zu bekommen, und bleiben Sie dran für unsere bevorstehende Rezension.