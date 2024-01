Wir spielen Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy auf dem heutigen GR Live

HQ

Erst am Montag konnten wir euch alles über unsere Zeit mit Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy erzählen, in einem ausführlichen Testbericht, den ihr hier lesen könnt. Aber da die Veröffentlichung des besagten Spiels näher rückt, wollen wir jetzt im RahmenGR Live unseres wöchentlichen Angebots in das Spiel eintauchen.

Ab der üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Spiels moderieren und durchspielen, und das alles auf der GR Live-Homepage. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, einen ersten Blick auf die aktualisierte Trilogie von Gerichtssaal- und Justizdramen zu werfen.