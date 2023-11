Wir spielen American Arcadia auf dem heutigen GR Live

HQ

Sehr bald werden die Spieler in das nächste Abenteuer-Puzzler des Entwicklers Out of the Blue eintauchen können. American Arcadia soll im Laufe des Tages auf dem PC erscheinen und die Fans in eine fiktive Stadt entführen, die auch die Grundlage für eine Reality-Show ist, die diejenigen, die tatsächlich in der Stadt leben, nicht kennen. Unnötig zu sagen, dass ein Individuum, wenn es dies entdeckt, versucht es zu fliehen, und das ist genau die Geschichte, die American Arcadia erforschen möchte.

Da das Spiel in wenigen Stunden landet, beginnend um 17:00 Uhr GMT / 18:00 Uhr MEZ, wird unsere eigene Rebeca die erste Stunde von American Arcadia auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

Schaut auf jeden Fall vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und erwartet auch unsere vollständigen Gedanken zum Spiel in den kommenden Stunden.