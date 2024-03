Wir spielen Alone in the Dark auf dem heutigen GR Live

HQ

Heute ist ein großer Tag für Horror-Fans, Entwickler Pieces Interactive und sogar die Stars Jodie Comer und David Harbour (da sie die Hauptcharaktere in diesem Spiel darstellen), da das Survival-Horror-Spiel Alone in the Dark auf PC und Konsolen erscheint. Während ihr hier vorbeischauen könnt, um unsere Gedanken zum Spiel zu sehen (oder euch unsere Videorezension unten anzusehen), könnt ihr heute Nachmittag auch an einem Stream teilnehmen, der dem Spiel gewidmet ist.

Ab der üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde von Alone in the Dark moderieren und durchspielen, und das alles auf der GR Live-Homepage. Schaut auf jeden Fall vorbei, um zu sehen, ob dies das nächste Horrorspiel für euch sein wird.