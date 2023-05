Wir spielen Age of Wonders 4 auf dem heutigen GR Live

HQ

Gestern war der weltweite Veröffentlichungstermin für Triumph Studios' neueste 4X-Strategiebemühungen, wobei es sich bei diesem Titel um das Fantasy-Spiel Age of Wonders 4 handelt. In diesem Spiel können Sie die Spieler damit beauftragen, eine Fraktion ihrer eigenen Schöpfung zu führen, und Sie können der Held oder der Bösewicht sein, während Sie versuchen, sich der Welt und den Kreaturen und Wesen, die sie bewohnen, aufzudrängen.

Während wir Age of Wonders 4" target="_blank"> Age of Wonders 4 überprüft haben - und unsere Zeit mit dem Spiel wirklich genossen haben - werden wir heute in eine Stunde des Titels springen, alles als Teil unseres GR Live-Angebots.

Schaut auf jeden Fall zur gewohnten Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf die GR Live-Homepage, um eine Reihe von Gameplay-Spielen zu sehen, die von unserer eigenen Rebeca gehostet werden. Und wenn Sie sich für Age of Wonders 4 selbst interessieren, sollten Sie sich das Spiel noch heute auf PC-, PS5- und Xbox-Konsolen ansehen.