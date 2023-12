Wir spielen A Highland Song auf dem heutigen GR Live

Heute bringt Inkle Ltd. seinen 2D-Abenteuer-Plattformer A Highland Song auf den Markt, in dem die Spieler in die Rolle von Moira McKinnon schlüpfen, während sie durch die felsigen, üppigen und wunderschönen schottischen Highlands reist, um das Meer zu erreichen.

Da das Spiel heute debütiert, werden wir diesen Anlass feiern, indem wir uns die Eröffnungsstunde von A Highland Song ansehen, alles als Teil des heutigen GR Live-Angebots. Ab der späteren und nun üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Titels auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

Seht euch unten einen Trailer zum Spiel an.