Wir spielen 007 First Light heute bei GR Live

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Bevor James Bond der kussstehlende, deal-dealende, Superspion war, der sie alle bezaubern sollte, musste er sich seine Nummer verdienen. Da ich zugegeben noch nicht viel von 007 First Light gespielt habe, bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber es gibt keinen besseren Weg, das herauszufinden, als das Spiel selbst zu spielen und zu sehen, wie wir einem jungen Bond helfen können, sich in der britischen Geheimdienstwelt zu etablieren.

IO Interactives James-Bond-Spiel hat nach Jahren eines Bond-Videospiel-Dursts endlich etwas Licht auf den Spion geworfen. Jetzt, wo Daniel Craig endgültig aus dem Spiel ist – und das schon seit einigen Jahren –, ist Amazon immer noch nicht bereit, mehr über seine Pläne für das IP preiszugeben. Während die Filme ins Stocken geraten, hat IOI die Scherben aufgegriffen und das geschaffen, was wir für ein großartiges Erlebnis halten. Mehr von unseren Gesamteindrücken können Sie in der Netzwerkbewertung hier nachlesen.

Und wenn Sie das Spiel in Aktion sehen möchten, können Sie uns natürlich später heute zu einer frischen Ausgabe von GR Live stoßen. Wir werden unseren Stream wie immer von der GR Live-Startseite sowie von unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten hosten. Wir starten zur regulären Zeit um 16:00 BST/17:00 MESZ und werden wahrscheinlich in der britischen Hitzewelle drückend heiß – also schaut unbedingt vorbei!