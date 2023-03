Wir speichern Happy Harbour in DC's Justice League: Cosmic Chaos auf dem heutigen GR Live

HQ

Heute ist der Starttag für das, was das beste Justice League-Videospiel im Jahr 2023 sein könnte. Nach der schlechten Resonanz der Fans für Suicide Squad: Kill the Justice League hat Entwickler PHL Collective die Chance, das Rampenlicht zu stehlen und den Titel des besten Justice League-Spiels des Jahres zu gewinnen, vorausgesetzt, DC's Justice League: Cosmic Chaos entspricht dem, was wir während unserer Vorschausitzung vor ein paar Wochen gesehen haben.

Während wir eine Rezension für Cosmic Chaos in Arbeit haben, werden wir uns das Spiel auch auf dem heutigen GR Live ansehen, wo unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Titels ab 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ moderieren und durchspielen wird.

Begleiten Sie sie auf der GR Live-Homepage, und bevor alles losgeht, sollten Sie sich auch einen Trailer für das Spiel unten ansehen.