Wir sollten uns keine Sorgen um eine Cordyceps-Infektion im The Last of Us-Stil machen, sagt Mykologe

HQ

Zweifellos haben viele von euch HBO's The Last of Us gesehen und vielleicht sogar Naughty Dog's fabelhaftes Videospiel nachgespielt und angefangen darüber nachzudenken, ob Pilze eine echte Bedrohung für die Menschheit darstellen. Nun, laut dem Mykologen Paul Stamets ist der Cordyceps-Pilz in der Show weit davon entfernt, eine Bedrohung für die Menschheit zu sein.

Über Pilze und The Last of Us auf Twitter sagte Stamets:

"Ich habe gerade die zweite Folge von #TheLastOfUs gesehen und habe zwei Meinungen.

"Erstens bin ich ein Science-Fiction-Fan und liebe es, die kreativen Elemente von Pilzen in die Erzählung einzuweben.

"Aber lasst uns echt werden. Cordyceps kann Menschen nicht infizieren."

Stamets fügte hinzu: "Dies ist Fiktion, die in ein Thema eingewoben ist, das mit Mykologie gesprenkelt ist und Mykophobie ausnutzt: die Angst vor Pilzen. Es ist natürlich, dass Menschen das fürchten, was mächtig, aber mysteriös und missverstanden ist."

Auf die Frage, was Cordyceps tatsächlich für die Menschheit tun kann, bemerkte er: "In Wirklichkeit bieten uns Pilze heute einige der besten Lösungen, die benötigt werden, um viele der existenziellen Bedrohungen zu lösen, mit denen wir konfrontiert sind. Tatsächlich könnten Cordyceps-ähnliche Pilze die Mehrheit der chemischen Pestizide durch eine ökologisch rationale und ökonomisch skalierbare Lösung ersetzen."

Aber wir leben in einer Welt, die Fiktion und Geschichten liebt, also wenn der Cordyceps-Pilz unser Feind werden würde, hätten wir dann eine Chance? Stamets schloss mit einer ziemlich aufschlussreichen Aussage:

"Eilmeldungen: Sie sind überall, die ganze Zeit, und du lebst 24/7 mit ihnen. Diese Pilze existieren unter jedem Schritt, den Sie machen.

"Pilze werden niemals besiegt werden.

"Unser Überleben hängt von einem Friedensvertrag mit Fungi ab.

"Mykologen können helfen, indem sie die Botschafter sind ... an unsere Freunde, die fantastischen Pilze!"

Unnötig zu sagen, dass Pilze Freunde sind.