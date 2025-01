Wir sind zwar noch im Januar, aber Marvel Rivals ist bereit für den Frühling

HQ

Wenn du Marvel Rivals gespielt hast und gedacht hast "naja, ich mag dieses Spiel, aber ich würde es viel lieber mögen, wenn die Teams nur aus drei Helden bestehen würden und ein Ball in der Mitte der Karte wäre", dann hast du Glück.

Marvel Rivals Das Frühlingsfest startet am 23. Januar und führt einen neuen Spielmodus "Kampf der tanzenden Löwen" ein. In diesem Modus geht es im Wesentlichen um Fußball oder Fußball, wenn Sie so wollen, zwischen zwei Mannschaften mit je drei Spielern.

Du kannst in dem Event zwischen Iron Fist, Star Lord und Black Widow wählen, wobei jeder von ihnen sein eigenes einzigartiges Kostüm dafür hat. Durch das Event kannst du das Star Lord-Kostüm auch kostenlos freischalten.

Schauen Sie sich den Trailer unten an: