Wir sind zurück mit mehr Dispatch auf dem heutigen GR Live

HQ

Es kommt selten vor, dass wir das gleiche Spiel innerhalb von zwei Wochen auf GR Live zweimal in Angriff nehmen, aber der episodische Veröffentlichungsplan von Dispatch gibt uns die Möglichkeit, im Laufe des Tages mit einem neuen Stream neue Inhalte zu besprechen.

Falls du es nicht weißt, Dispatch ist ein entscheidungsbasiertes narratives Abenteuerspiel, in dem du ein Team von dysfunktionalen Superhelden führst. Es stammt von ehemaligen Telltale-Entwicklern und bietet eine filmische Geschichte auf TV-Niveau und lässt uns die Ergebnisse beeinflussen. Bisher hat sich das Spiel bereits mehr als eine Million Mal verkauft, und zum Zeitpunkt des Schreibens ist nur die Hälfte der Episoden erschienen.

Da Dispatch neue Episoden um 17:00 Uhr GMT veröffentlicht, werden wir unseren Stream heute etwas später um 17:00 Uhr GMT/18:00 Uhr MEZ starten. Wir werden jedoch sowohl die Episoden 5 als auch 6 bis zum Ende spielen, also macht euch keine Sorgen über Cliffhanger, aber wir werden den gesamten Inhalt dieser beiden Episoden zeigen. Wie immer könnt ihr euch den Stream auf der GR Live Homepage ansehen, sowie auf unseren YouTube-, Facebook- und Twitch-Streams.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch unten unseren letzten Livestream der ersten Episode des Spiels und unseren Rückblick auf die ersten vier Episoden hier ansehen.