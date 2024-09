Wir sind uns immer noch nicht sicher, worum es bei Megalopolis in seinem neuesten Trailer geht

HQ

In diesem Monat erscheint der neueste Film eines der größten und einflussreichsten Filmregisseure aller Zeiten. Der Regisseur von The Godfather, Apocalypse Now und Bram Stoker's Dracula, Francis Ford Coppola, bringt sein Opus Magnum Megalopolis ab dem 23. September in die Kinos, und da dieses Datum sehr bald näher rückt, ist ein weiterer und längerer Trailer eingetroffen.

Darin bekommen wir ein viel besseres Beispiel und einen viel besseren Vorgeschmack auf die Erzählung und die Geschichte, die der Film vermitteln will, aber es ist immer noch eine Herausforderung, die Prämisse dieses Films genau herauszufinden. Die Zusammenfassung zielt darauf ab, dies ein wenig zu korrigieren:

"Megalopolis ist ein römisches Epos, das in einem imaginären modernen Amerika spielt. Die Stadt Neu-Rom muss sich verändern, was zu einem Konflikt zwischen Cesar Catilina (Adam Driver), einem genialen Künstler, der den Sprung in eine utopische, idealistische Zukunft anstrebt, und seinem Gegenspieler, dem Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), der an einem regressiven Status quo festhält, der Gier, Sonderinteressen und Partisanenkriege aufrechterhält. Hin- und hergerissen zwischen ihnen ist die Dame der Gesellschaft Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), die Tochter des Bürgermeisters, deren Liebe zu César ihre Loyalitäten gespalten hat und sie dazu zwingt, zu entdecken, was die Menschheit ihrer Meinung nach wirklich verdient."

Schauen Sie sich den Trailer zum Film unten an und lassen Sie uns auch unten wissen, was Sie über den Film denken.