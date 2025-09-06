"Wir sind noch nicht fertig": Wolfenstein Entwickler teasern neues Spiel an

In einer kürzlich veröffentlichten Dokumentation von Noclip erhalten wir einen Blick hinter die Kulissen des schwedischen Studios, das das Serien-Reboot mit Wolfenstein: The New Order und seinem Nachfolger Wolfenstein II: The New Colossus anführte. Mit der hochmodernen Technologie von Id Software kehrte B.J. Blazkowicz triumphal auf die FPS-Bühne zurück und brachte sein Markenzeichen, das Chaos der Nazi-Tötung, wieder ins Rampenlicht.

Was kommt also als nächstes für Wolfenstein ? Während "Wolfenstein 3" noch nicht offiziell enthüllt wurde, betonte Studioregisseur Jerk Gustafsson, dass der Trilogie-Plan vom ersten Tag an in Kraft war:

"Ich denke, das ist wichtig zu sagen, weil wir es immer als eine Trilogie gesehen haben. Diese Reise für B.J., selbst in den ersten Wochen bei id, als wir New Order ausarbeiteten, hatten wir immer noch den Plan, zumindest für diesen Charakter; Was wird in der zweiten passieren, was wird in der dritten passieren. Ich denke, das ist wichtig zu sagen, denn - zumindest hoffe ich - dass wir mit Wolfenstein noch nicht fertig sind. Wir haben eine Geschichte zu erzählen."

In der Zwischenzeit steht MachineGames auch mit seinem neuesten Projekt - Indiana Jones and the Great Circle - im Rampenlicht. Das Studio hat am 3. September seine Erweiterung "Der Orden der Giganten" veröffentlicht und den Fans eine weitere Chance geboten, Nazis in die Knie zu zwingen, diesmal mit Indys treuer Bullenpeitsche.