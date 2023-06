Wir sind im Sommer in Dordogne auf dem heutigen GR Live

Wollten Sie schon immer in den Sommerurlaub fahren, bekommen aber noch nicht ganz frei? Wenn ja, haben wir vielleicht die Lösung für dich, denn in der heutigen GR Live werden wir in die wunderschöne Region Dordogne in Frankreich fahren, um die erste Stunde des Indie-Spiels Dordogne durchzuspielen.

In diesem atemberaubenden, aquarellanimierten Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle der jungen Mimi, die sich an ihre Kindheit und die Zeiten erinnert, die sie mit ihrer verstorbenen Großmutter verbracht hat. Unnötig zu erwähnen, dass es eine ziemlich emotionale Reise sein wird, wenn auch eine, die mit einer ganzen Reihe wunderbarer sommerlicher Farben zum Leben erweckt wird.

Um die erste Stunde von Dordogne zu erleben, besuchen Sie die GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, um zu sehen, wie unsere eigene Rebeca diese entzückende Geschichte beginnt.