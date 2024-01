Wir sind auf der Suche nach der verlorenen Krone in der heutigen GR Live

HQ

Es war in letzter Zeit eine ziemlich harte Zeit für Prince of Persia, aber Ubisoft kehrt mit dem 2D-Metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown in das Franchise zurück. Mit neuen Charakteren, aufgefrischtem Gameplay und Grafik scheint das Spiel ein großartiger Versuch für einen Neuanfang zu sein.

Wenn ihr sehen wollt, worum es bei der ganzen Aufregung geht, könnt ihr uns dabei sein, wenn wir zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ auf der GR Live-Homepage in die erste Stunde des Spiels eintauchen. Wir sehen uns dort!

Und wenn du in der Zwischenzeit etwas zum Lesen suchst, schau dir doch unsere vollständigen Eindrücke des Spiels in unserem Test an. Sie können es hier finden.