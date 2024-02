Wir sind auf der Jagd nach dunklen Geistern in Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Don't Nod, das Studio hinter Life is Strange, Jusant und Harmony: The Fall of Reverie, hat in den letzten 12 Monaten unglaublich viele Spiele herausgebracht, aber unser Favorit unter den Leuten ist vielleicht Banishers: Ghosts of New Eden.

Das Action-Adventure wurde gestern veröffentlicht, und heute werden wir uns die erste Stunde in einem weiteren GR Live ansehen. Begleiten Sie uns ab 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ auf der GR Live Homepage, wenn wir uns auf den Weg nach New Eden machen, einer neuen Kolonie, in der Siedler mit bösartigen Geistern zu tun haben.

Während du auf den Start des Streams wartest, schau dir doch unsere Rezension von Banishers: Ghosts of New Eden an.