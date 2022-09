Wir sind auf dem Weg zur Rainbow Isle für Slime Rancher 2 auf der heutigen GR Live

HQ

Erst letzte Woche, am Donnerstag, um genau zu sein, startete Entwickler Monomi Park seine entzückende Fortsetzung, Slime Rancher 2, in den Early Access für PC, Xbox One und Xbox Series. Das Spiel wurde ziemlich beeindruckend aufgenommen und brach innerhalb weniger Stunden Verkaufsrekorde für das Studio. Da dies der Fall ist, haben wir uns gedacht, dass heute eine großartige Zeit ist, um selbst in einige Slime Rancher 2 einzutauchen.

Und da dies der Fall ist, können Sie später heute, zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, auf der GR Live-Homepage vorbeischauen, um eine Stunde Slime Rancher 2 zu sehen, wo unsere eigene Rebeca für die Dauer des Streams hosten wird.

Und bis zu diesem Zeitpunkt sollten Sie sich unten einen Trailer zu Slime Rancher 2 ansehen oder sogar selbst direkt in das Spiel einsteigen, da es derzeit im Game Pass für PC- und Xbox-Spieler verfügbar ist.