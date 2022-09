Wir sind auf dem heutigen GR Live auf dem Weg zum Sieg in Splatoon 3

HQ

Erst vor kurzem startete Nintendo den dritten Teil der Splatoon-Serie mit dem offen benannten Splatoon 3. Dieser Titel brachte eine erweiterte Einzelspieler-Anstrengung sowie eine Reihe neuer Waffen, Spielmodi und Anpassungsoptionen, und da dies der Fall war, dachten wir, dass es an der Zeit ist, das Spiel auf dem heutigen GR Live zu sehen.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ werde ich live gehen und in eine Stunde Splatoon 3 eintauchen. Sie können wie gewohnt an der Aktion teilnehmen, indem Sie zur GR Live-Homepage gehen, wenn der Stream beginnt.

Und bis es soweit ist, lest auch unsere Meinungen zu Splatoon 3 in unserer Rezension hier und schaut euch unten einen Trailer zum Spiel an.