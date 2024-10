Wir setzen unsere Dragon Ball: Sparking! Zero Reise mit dem heutigen GR Live fort

HQ

Letzte Woche haben wir einen speziellen zweistündigen Bumper-Stream für das kürzlich veröffentlichte Dragon Ball: Sparking! Zero veranstaltet. Das Spiel hat in den Tagen nach seiner Veröffentlichung einen massiven Erfolg gehabt und sich in nur 24 Stunden millionenfach verkauft.

Wir können das Spiel auch nicht aus der Hand legen, und so holen wir uns wieder Dragon Ball: Sparking! Zero für GR Live. Wie letzte Woche werden wir dem Spiel noch einmal zwei Stunden Zeit geben, um wirklich in die Tiefen dessen einzutauchen, was das Spiel zu bieten hat.

Wenn ihr mitmachen wollt, findet ihr uns wie immer auf der GR Live Homepage, oder über unsere YouTube und Twitch Streams. Wir beginnen um die besondere Zeit von 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ, da es sich wieder um einen zweistündigen Stream handelt, also schaltet unbedingt ein! Wenn Sie eine Zusammenfassung dessen benötigen, was beim letzten Mal passiert ist, sehen Sie sich die Livestream-Aufzeichnung unten an: