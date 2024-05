Wir sehen uns einige der besten (und schlechtesten) Filme des Monats in Film Frenzy an

HQ

May hat einige sehr gute bis großartige Filme gesehen. Furiosa: A Mad Max Saga, Kingdom of the Planet of the Apes, The Fall Guy. All dies hat es geschafft, Kritikerlob zu erhalten, auch wenn sie die Kinokassen nicht explodieren ließen.

Wie wir jedoch in unserem neuesten Film Frenzy besprechen, gibt es auch einige Stinker. Atlas, der neue Jennifer Lopez-Film, ist einer von ihnen. Atlas ist der Inbegriff von Netflix' neuem Fokus auf Hintergrundansichten, Atlas ist schrecklich, und Alex führt uns durch all die schmerzhaften Gründe dafür.

Wenn Sie auf der Suche nach Filmempfehlungen sind oder sehen möchten, wie ein Mann in etwa 20 Minuten in den Wahnsinn fällt, dann schauen Sie sich Film Frenzy unten an: