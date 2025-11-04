Wir sehen uns das Redsec Battle Royale von Battlefield 6 in der heutigen GR Live an

HQ

Wir sind heute für eine weitere GR Live Folge zurück. Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ werde ich Gastgeber sein und zu Battlefield 6 zurückkehren, um den recht gut angenommenen Battle-Royale-Modus Redsec zu testen.

Wenn Sie zum oben genannten Zeitpunkt auf die GR Live-Homepage gehen, können Sie mich auf meiner Jagd nach Siegen in diesem neuesten Spielmodus des beliebten Shooters verfolgen, und für einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird, finden Sie hier unseren Rückblick auf Battlefield 6: Redsec .