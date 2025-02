Wir segeln in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii auf der heutigen GR Live auf hoher See

HQ

Verändere dich niemals, wie ein Drache, verändere dich niemals. Gebt uns weiterhin die wunderbar schrägen Charaktere und Geschichten, die diese Serie seit Jahren ausmachen, und wir werden sie weiter spielen. Der neueste Teil der Like a Dragon-Reihe, Pirate Yakuza in Hawaii, soll in etwas mehr als einer Woche erscheinen.

Aber wir werden es uns heute eine Stunde lang ansehen, beginnend um 15:00 Uhr GMT/16:00 Uhr MEZ. Wir werden den Stream noch eine Stunde lang laufen lassen, also macht euch keine Sorgen, dass ihr versehentlich in einige große Spoiler eintaucht.

Du kannst mit uns auf unseren Twitch- und YouTube-Seiten, sowie der GR Live Homepage in See stechen. Wenn du auf der Suche nach tieferen Einblicken in das Spiel bist, schau dir unseren Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Testbericht hier an.