Wir schwärmen von Joker: Folie à Deux in der neuesten Folge von Film Frenzy

Jokers Fortsetzung Folie à Deux ist wohl der am meisten erwartete Film, der im Jahr 2024 noch übrig ist. Jetzt, da wir den Aufstieg von Paul Atreides an die Macht miterlebt haben, ist es an der Zeit, in die schmutzigen Straßen von Gotham zurückzukehren, um Todd Philips' Version des Clown-Prinzen des Verbrechens zu sehen.

In unserem neuesten Film Frenzy-Gespräch werfen wir einen Blick auf den Trailer und sprechen darüber, wie Joker: Folie à Deux bisher unsere Erwartungen erfüllt und wie er diese in Zukunft übertreffen kann. Es gibt auch ein paar Bedenken, und natürlich wäre es kein Filmrausch, wenn wir nicht irgendwann zufällig vom Thema abgekommen wären.

Schauen Sie sich das Video unten an und teilen Sie uns Ihren am meisten erwarteten Film dieses Jahres mit: