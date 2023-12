Wir schließen das Jahr 2023 mit der neuesten Folge der Gamereactor Show ab

HQ

2023 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir haben in den letzten 12 Monaten eine unglaubliche Anzahl von Veröffentlichungen gesehen, aber wir haben auch gesehen, wie Tausende von Menschen ihren Job in der Branche verloren haben, die die Spiele produziert, die wir so sehr lieben.

In der neuesten Folge von The Gamereactor Show gehen wir darauf ein, was dieses Jahr für uns bedeutet hat, was unsere Highlights sind und ob wir glauben, dass es das stärkste Jahr für Spieleveröffentlichungen aller Zeiten war. Schauen Sie es sich unbedingt unten an: