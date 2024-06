Wir schleichen uns in eine geheime Party, um 40 Jahre Tetris mit seinen Schöpfern zu feiern

Manchmal muss eine Person über die erlaubten Grenzen hinausgehen, um das zu bekommen, was sie will. Henk Rogers, der Mann, der Tetris "entdeckte" und es zu einem globalen Phänomen und einem der einflussreichsten (und profitabelsten) Spiele der Geschichte machte, musste in die Sowjetunion reisen, um den Tetris -Vertrag mit den Russen auszuhandeln. Eine Odyssee, die (mit einer Hollywood-Adaption und einem dramatischen Touch) von Taron Egerton und Nikita Yefremov, der den Schöpfer des Spiels, Alexei Patijnov, spielte, auf die große Leinwand gebracht wurde.

Sie wissen es vielleicht bereits, aber Tetris feiert 40 Jahre seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung. Und in Anlehnung an Rogers' eigene Leistung schlich sich unser Sonderkorrespondent in Los Angeles, David Caballero von Gamereactor Spanien, uneingeladen in eine geheime Party, um das Jubiläum mit dem Schöpfer des Spiels und dem Unternehmen zu feiern, das Tetris als Marke und kulturelles Erbe pflegt und bewahrt.

Bei der exklusiven Veranstaltung besuchte David einen Vortrag von Henk Rogers selbst vor den Teilnehmern der Veranstaltung, in dem er von seinen Abenteuern im kommunistischen Russland im Jahr 1989 und seiner Freundschaft mit Alexei Patijnov erzählte.

HQ

"Ich ging 1989 mit einem Touristenvisum in die Sowjetunion und ging in ein Ministerium, in das ich nicht gehen sollte. Und ich dachte wirklich, ich sei von KGB-Agenten umgeben."

"Ich wusste nicht, ob ich verhaftet werden würde. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute nach Nordkorea, gehen in ein Ministerium und versuchen, mit jemandem zu sprechen. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee."

"Und die Leute fragen mich, oh, du warst sehr mutig. Die andere Sichtweise war, dass ich so dumm war. Wissen Sie, es gibt zwei verschiedene Arten, es zu betrachten. Ich war ein bisschen naiv, und Alexej drückt es gerne so aus."

Neben dem Treffen mit Rogers hatte David auch die Gelegenheit, sich ein paar Minuten von der Party mit Maya Rogers, Henks Tochter und derzeitige CEO des Unternehmens, zu nehmen, die über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Tetris, ihre Kooperationsprojekte mit dem Roten Kreuz, Minecraft und ihre Bemühungen, Tetris zu einem Phänomen zu machen, das Grenzen überschreitet, Mindsets und ganze Generationen von Gamern.

HQ

David musste schnell von dieser geheimen Veranstaltung in Los Angeles abreisen, aber er konnte nicht gehen, ohne dem Schöpfer von Tetris selbst, Alexei Pakhitnov, die Hand zu schütteln, der auch so freundlich war, einen Gruß an alle Gamereactor-Leser zu senden.

HQ

Los Angeles ist definitiv die Stadt der Träume. Und das Summer Game Fest hat gerade erst begonnen.