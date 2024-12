Wir schleichen uns in das OXO Video Game Museum Madrid, das heute seine Pforten geöffnet hat

HQ

Bei Gamereactor kannten wir die OXO Video Game Museum in Málaga bereits besser als jeder andere, durch eine Reihe von Artikeln und exklusiven Ressourcen, die wir durch geführte Spaziergänge durch das Gebäude auf der Plaza del Siglo in der ersten Person erhalten haben. Wie im Sommer angekündigt, war es nun an der Zeit für die Einweihung der Madrider Filiale, die sich ebenfalls an einem zentralen Platz in der Calle Postigo de San Martín in der Nähe von Callao befindet. Die Veranstaltung fand vorgestern statt und heute, am 4. Dezember, öffnete das Gelände pünktlich zum Weihnachtsgeschäft seine Pforten für die breite Öffentlichkeit.

Die Präsentation wurde von Santiago Bustamante, Kulturdirektor von OXO Video Game Museum, geleitet, der den Vertretern der verschiedenen Videospielagenten und -verbände Platz machte, und wurde von Javier Ramos, CEO der Produktionsfirma Kaiju Group, abgeschlossen.

Das Museum, das noch nach frischer Farbe duftete, empfing die ersten Gäste in den schmalen Mauern des elisabethanischen Palastes, in dem sich einst die Buchhandlung La Central befand. Da einige Räume und Dienstleistungen noch fertiggestellt werden müssen, hat die Ausstellung eine ganz andere Lesart, je nachdem, ob die Besucher mit dem Original in Málaga vertraut sind oder nicht. Natürlich wird der Überraschungsfaktor für erstere wie denjenigen, der ein New Game+ startet, herabgestuft, aber es stimmt, dass die neue Umgebung die Kollektion mit einer romantischeren Eleganz kleidet.

Was in Málaga drei plus ein Stockwerk sind, sind hier vorerst zwei plus eins. Darüber hinaus ersetzt das OXO Madrid das Restaurant auf der Dachterrasse durch eine unterirdische Höhle, die genauso gut direkt aus der Abtei des Verbrechens stammen könnte, und es wird kein Essbereich an sich erwartet.

Die museografische Erzählung ist ähnlich, wenn auch im neuen, weniger durchsichtigen Raum komprimierter. Ein großer Bereich, der der Geschichte der Videospiele gewidmet ist, von OXO bis zur Gegenwart (einschließlich Retro-Computern, Arcade und Konsolen, die wichtige Klassiker und Meilensteine hervorheben); ein weiterer Bereich für temporäre Ausstellungen (in diesem Fall zur Feier des 30-jährigen Jubiläums der PlayStation); und eine Abschlusszone für VR, experimentelle Videospiele und futuristische Konzepte.

All dies, zusätzlich zu dem unvermeidlichen Geschäft und dem Raum für Gespräche und Veranstaltungen, in dem das Eröffnungsband durchschnitten wurde, ein Raum, der, wie in Málaga, regelmäßig mit Handlungen und Aktivitäten gefüllt werden sollte, die die altruistischere und pädagogische Mission des Museums als solches verstärken und daher auf lange Sicht sein kommerzielleres und/oder gesponsertes Angebot ergänzen sollten.

Apropos Letzteres: Der Eintrittspreis für OXO Video Game Museum Madrid steigt von 17 Euro in Málaga auf 21 Euro in der Hauptstadt, zweifellos eine der am meisten diskutierten Entscheidungen am Vorabend der Einweihung.

Wir werden diesen Eintrag demnächst mit einer Galerie exklusiver Fotos aus dem Inneren des neuen OXO-Videospielmuseums in Madrid aktualisieren.