Wir schlagen einige Wurzeln in Story of Seasons: A Wonderful Life auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir setzen die GR Live-Streams dieser Woche im Laufe des Tages fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf Marvelous' neuestes Lebenssimulationsspiel, Story of Seasons: A Wonderful Life, richten. Dieses Spiel entführt die Spieler in eine entspannende und beruhigende Welt, um Wurzeln zu schlagen und eine Farm voller Leben zu gründen, in der es darum geht, Erinnerungen zu schaffen und eine Familie zu gründen.

Um zu sehen, wie sich dieses Story of Seasons-Spiel entwickelt, solltet ihr euch heute zur üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ unserer eigenen Rebeca auf der GR Live-Homepage anschließen, wo sie versuchen wird, die Eröffnungsstunde des Titels durchzuspielen.